منتدى الاقتصاد العربي ببيروت يكرم رئيس الوزراء

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كرم منتدى الاقتصاد العربي، المنعقد حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على جهوده خلال فترة توليه مسئولية وزارة الإسكان، والتي شهدت إنجازات واسعة خاصة في المدن الجديدة.

 وكذلك على جهوده خلال الفترة التي تقترب من العام فى رئاسة مجلس الوزراء المصري، حيث تمت الإشارة إلى أن الدكتور مدبولى هو مهندس تخطيط المدن والتوسع العمرانى.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى تكريم سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، والسفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد من المسئولين.


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