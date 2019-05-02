الزمالك يكشف عن موقفه من إعارة فتوح لسموحة

02 مايو 2019 - 06:47 م

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن رفض مسؤولو النادي لفكرة إعادة أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض المعار إلى سموحة إلى صفوف النادي من جديد في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من انضمام اللاعب لصفوف المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية بناء على قرار المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، لكن تحفظ مسئولو الزمالك على فكرة عودته حاليًا.

ويرى مسئولو القلعة البيضاء أن فتوح مازال سنه صغيرا ويحتاج لاكتساب مزيد من الخبرات في حين أن الأنسب للفريق في الموسم المقبل، التعاقد مع ظهير أيسر جديد.

وكان الزمالك أعار فتوح خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلى صفوف النادي السكندري، لمدة موسم ونصف، بعد موافقة السويسري كريستيان جروس المدير الفني.