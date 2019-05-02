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نادي الحمام

نادي الحمام يمنع لاعبيه من المشاركة في الدورات الرمضانية

نادي الحمام يمنع لاعبيه من المشاركة في الدورات الرمضانية

الرياضة

نادي الحمام
نادي الحمام

حسن عاشور

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حذر مجلس إدارة نادي الحمام لاعبي الفريق الأول من المشاركة في الدورات الرمضانية خوفا عليهم من الارهاق او التعرض لإصابة تعيق مشوارهم في دوري القسم الثاني الموسم المقبل .

وقال النادي في بيانه الذي نشره عبر "فيس بوك":""يعلن مجلس الإدارة جميع اللاعبين المقيدين بعدم المشاركة فى الدورات الرمضانية أو المباريات الودية حرصًا على سلامة اللاعبين ومصلحة النادي ويُنذر الجميع ومن يثبت مخالفته للتعليمات الصادرة من مجلس الإدارة سيتم توقيع عقوبات مالية كبيرة".

جدير بالذكر ان فريق الحمام نجح في البقاء بالقسم الثاني بعد احتلاله المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 32 نقطة.


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