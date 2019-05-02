"المركزي" يطرح أذون خزانة بمليار دولار

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أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، أنه يعتزم طرح عطاء أذون خزانة بقيمة مليار دولار، الاثنين المقبل، لمدة عام.

وقال "المركزي" على موقعه الإلكتروني، إن "أذون الخزانة المقوّمة بالدولار (من يشتريها يدفع قيمتها بالدولار) مستحقة السداد في 5 مايو 2020".

ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وعام.

ويستهدف الطرح، الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.


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