رئيس كوكاكولا يعلن استمرار تامر مصطفى لموسمين جديدين

02 مايو 2019 - 06:34 م

أكد مجدي إسماعيل رئيس مجلس إدارة نادي كوكاكولا، على استمرار الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة تامر مصطفى لمدة موسمين جديدين للحفاظ على الاستقرار داخل الفريق.

وأَضاف اسماعيل في تصريحات صحفية، إعلان قائمة اللاعبين الراحلين والباقين سيتم بعد شهر رمضان وبالتالي سيتم عمل تعاقدات قوية للوصول للدوري الممتاز.

وعن أسباب تعثر الوصول للممتاز قال،نحن في القسم الثاني منذ ثلاثة مواسم ومازالت خبرة اللاعبين لم تكتمل لكنهم قدموا موسما رجوليا واداء مميزا واستطعنا المنافسة حتى الأسابيع الأخيرة من الدوري.

واختتم إسماعيل تصريحاته قائلا: نسعى الموسم القادم للصعود للدوري الممتاز وسنخوض فترة إعداد قوية لتجهيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة.