» أستاذ جامعي ينصب على 3 مواطنين بزعم توظيفها بسوهاج

02 مايو 2019 - 06:30 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.

تلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ثلاثة مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج بقيام مدرس بإحدى الجامعات – مواليد 1966 - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ أجماليها (250 ألف جنيه) لتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح ربع سنوية قدرها 50%، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

أكدت التحريات صحة الواقعة ووجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وباستدعاء المتحرى عنه المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من المُبلغين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.