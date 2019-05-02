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حبس مسجل خطر سرق أجهزة ومعدات من مكتبين بمصر القديمة

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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة أجهزة ومعدات من داخل مكتبين بمصر القديمة.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة "جهاز كمبيوتر، شاشة كمبيوتر" من داخل المكتب محل عمله الكائن بدائرة القسم، وعقب إجراء التحريات تبين أن "مسجل خطر" سرقات عامة، وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من شباك المنور"، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب حادث سرقة متعلقات، وأجهزة من أحد مكاتب التوكيلات التجارية بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات لدى عميليه " مسجل خطر" وآخر (صاحب محل كمبيوتر).

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المسروقات، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.


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