» تطبيق صيني لمراقبة مسلمي الإيجور

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قالت منظمة ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن الصين طورت تطبيقا لأجهزة الهواتف الذكية لمراقبة الناس في شينغيانغ.

وتستخدم الشرطة التطبيق لتخزين بيانات 13 مليونا من أقلية الإيجور وغيرهم من مسلمي العرق التركي في شينغيانغ. بحسب ووتش.

ويستخدم التطبيق الذي يحمل اسم منصة العمليات المشتركة المدمجة لتحزين معلومات تتراوح بين طول ووزن الأشخاص إلى العلامات المميزة في وجوههم.

وقال تقرير ووتش إن السلطات في شينغيانغ تراقب عن كثب 36 مستوى من السلوك تتضمن أولئك الذين لا يشاركون في أنشطة اجتماعية مع الجيران ومن لا يستخدم الهواتف الذكية ومن يتبرع "متحمسا" للمساجد ومن يستخدم قدرا "غير معتاد" من الكهرباء.

كما يفحص الضباط أيضا ما إذا كان المشتبه بهم يستخدمون أي من التطبيقات التي تعد مثيرة للريبة في الصين مثل واتس آب وتليغرام.

وقال عدد من الأشخاص إنهم أو أفراد من أسرهم تعرضوا للاعتقال لأن لديهم واتس آب أو VPN (شبكة افتراضية خاصة) على هواتفهم.


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