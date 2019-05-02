ضبط تشكيل عصابي بالجيزة بحوزتهم 125 كيلو حشيش

02 مايو 2019 - 06:25 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابة بالجيزة تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 125 كيلوجراما لمخدر الحشيش.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقطاع الأمن العام قيام (سائق، ثلاثة عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام) بتكوين تشكيل عصابة بزعامة السائق تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من منطقة الشيشينى بالمريوطية دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي ، مستخدمين فى ذلك سيارة ميكروباص قيادة السائق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المُشار إليها بذات المنطقة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 125 كيلوجراما، مبلغ مالى قدره 122 ألفا و235 جنيها، و6 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.