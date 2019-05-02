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ضبط 3 أشخاص لاحتجازهم شخصين والتعدى عليهما بالضرب

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محمود أبو سعد

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم باحتجاز شخصين والتعدي عليهما بالضرب وإصابتهما ظنًا منهم أنهما سرقا دراجة نارية.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة احتجاز شخصَين داخل أحد المحال التجارية بمنطقة مؤسسة الزكاة.

عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم استهداف المحل بمأمورية أسفرت عن ضبط "مالك المحل- عاطل سبق اتهامه فى قضية "مخدرات"- عاطل"، وبصحبتهم المجني عليهما "مبيض محارة "مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئى - عامل"، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مكبلي اليدين والقدمين.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر مالك المحل بأنه نظرًا لاكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه استعان بباقى المتهمين للبحث عنها وأثناء ذلك اشتبهوا في المجني عليهما حال سيرهما بمنطقة سكنه، فقاموا باستيقافهما واصطحابهما لمكان الضبط واحتجازهما والتعدي عليهما بالضرب محدثين ما بهما من إصابات اعتقادًا منهما أنهما وراء ارتكاب واقعة السرقة.

بسؤال المجني عليهما، أنكرا سرقة الدراجة النارية واتهما صاحب المحل والعاطلين باحتجازهما بدون وجه حق وإحداث ما بهما من إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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