» مباحث الأموال العامة تضبط تاجر عملة بكفر الشيخ

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام عامل - مواليد 1983 - مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراءً، متخذًا من محل لتجارة الحلويات مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث يقوم بشراء العملات من راغبي بيعها من المترددين عليه من الخارج بسعر أقل من سعر الصرف، ثم يقوم ببيعها للمستوردين بسعر السوق السوداء، وكذلك استبدال العملات العربية من البنوك بعد تحرير سعر الصرف بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

وباستدعاء المذكور ومواجهته بالمعلومات والتحريات، قرر أنه توقف عن ممارسة ذلك النشاط، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقًا للفحص المستندي (235 ألف جنيه، 150 ألف ريال سعودي)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.


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