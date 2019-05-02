تفاصيل أولى جلسات محاكمة منة فضالي

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أجلت محكمة 6 أكتوبر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي وكيلا عن "جواهرجي"، ضد الفنانة منة فضالي لنشرها أخبارا كاذبة للتشهير بسمعته، وذلك لجلسة 20 يونيو لإعادة إعلان الفنانة منة فضالي.

وجاء بالدعوى التي حملت رقم 138 لسنة 2019، أن الفنانة منة فضالي، قامت بنشر أخبارا كاذبة عبر موقعها الإلكتروني وعبر رسائل صوتية تقوم من خلالها بالتشهير بالجواهرجي وبسمعته التجارية وإهانته.

وطالبت الدعوى بإلزامها أن تؤدي لموكله تعويضا قدره 3 ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء مسلك الفنانة المخالف للقانون وقدم صبري المستندات الدالة على ذلك وجميع الرسائل الصوتية.


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