أول طلب إحاطة للبرلمان بسبب أسعار تذاكر أمم أفريقيا

02 مايو 2019 - 06:06 م

تقدم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسبب أسعار تذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019.

وأوضح العميري، في البيان الذي تقدم به، أن أسعار التذاكر مرتفعة جدًا خاصة تذاكر الدرجة الثانية والتي تقدر ب 200 وهو يتسبب في حالة غضب شديدة بين أوساط جماهير كرة القدم المصرية، مطالبًا بضرورة إعادة تقيم الأسعار مرة أخرى وتخفيضها بما يلائم إمكانيات جماهير الكرة.

وأضاف "عضو مجلس النواب"، أنه على وزارة الشباب واتحاد الكرة وكل المسئولين عن الرياضة البحث عن وسائل لتشجيع الجماهير لزيادة أعدادها، مضيفًا أن الصالح العام يقتضي تخفيض أسعار التذاكر من أجل زيادة حضور الجماهير.