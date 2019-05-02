تفاصيل واقعة قذف زوار الأهرامات بالحجارة من أعلى الهرم

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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الشاب الذي تسلق الهرم "خوفو" وقذف الزائرين بالحجارة، دخل كزائر عادي في حوالي الساعة السابعة والربع صباحًا، واشترى تذكرة دون حدوث أي شيء غير طبيعي.

وأوضح "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر شاشة قناة Ten ، أن الشاب تسلق السلالم العادية المستخدمة لصعود الهرم ودخوله، ولكن فجأة اتجه إلى الناحية الشمالية الغربية، وبدأ في تسلق الدرج مرة أخرى إلى أن وصل لقمة الهرم، وبدأ في استخدام الساري الخشبي الذي يحدد طول الهرم ويقذف زوار المنطقة بالحجارة.

وأضاف " الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار "، أن قوات شرطة السياحة وأفرد الأمن حاولوا توجيهه والسيطرة عليه لكنه لم يستجب، مشيرًا إلى أنهم ألقوا القبض عليه فور نزوله بشكل هاديء، لعدم إثارة القلق بين الزوار، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تقصير من قبل أفراد الأمن أو قوات شرطة السياحة ومفتشو الآثار.

وأكد وزيري، أن باستجواب الشاب تبين أنه يبلغ من العمر 27 عام، ويعمل مدرب سباحة، وتم تحويله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية والكشف عن قواه العقلية.



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