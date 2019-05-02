تسريب صور إباحية لفنان شهير يهز الوسط الفني

02 مايو 2019 - 05:43 م

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مسربة فاضحة للفنان اللبناني الشهيرعادل كرم، حيث ظهر عاريًا تمامًا ويجلس على سريره في غرفة نومه ويقوم بلف سيجارة حشيش.

وأثارت الصورة حالة من الجدل وضجة كبيرة في الوسط الفني وبين النشطاء بسبب جرأتها، وسخر عدد كبير من كرم بسبب هذه الصورة متسائلين عن سبب قيامه بالتقاط صورة بهذه الجرأة، أو من قام بتصويره في هذا الوضع.

فيما دافع البعض عن ظهور كرم عاري في الصورة لخصوصيتها، إلا أنهم طالبوا بمحاسبته لتناوله الحشيش وهو أم غير قانوني.

والتزم الفنان اللبناني الصمت، ولم يخرج للرد على حقيقة الصورة أو ملابساتها أو حتى نفيها.

وعادل كرم (20 أغسطس 1972 )، ممثل ومقدم برامج لبناني. اشتهر في اللوحات الكوميدية لا يمل مع المخرج ناصر فقيه لمدة طويلة، تم تغيير اسم البرنامج إلى ما في متلو.

قدم برنامج هيدا حكي بين عاميّ 2014-2018 وحقق نسب مشاهدة مرتفعة واستضاف فيه عدد كبير من المشاهير. أطلق في أكتوبر 2018 برنامجاً جديداً بعنوان "بيت الكل".

اشتهر بشخصية أبو رياض و فريد الذي كان بطل سلسلة مغامرات أبو رياض على قناة المستقبل لفترة طويلة أيضا وكذلك شخصية "تحسين" كذلك الأمر إلى شخصية "مجدي" وشخصية "فريد منذر الريّس" في مسلسلي أبو رياض وسلسلة ما في متلو بالإضافة إلى حلقات عديدة في المسلسل الكوميدي السوري بقعة ضوء مع المخرج الليث حجو.

كما شارك في بطولة فيلم سكر بنات الذي عرض خلال مهرجان كان السينمائي الدولي 2007 للمخرجة نادين لبكي. أيضاً شارك في الفيلم اللبناني وهلأ لوين للمخرجة نادين لبكي في عام 2011 وفيلم شي يوم رح فل في 2015، ليعود في 2017 في فيلم قضية رقم 23 مع المخرج زياد دويري والذي ترشح إلى جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي دون أن يربح. ليكون أول فيلم لبناني يترشح لهذه الجائزة. كان حاضراً في الفيلم المصري تراب الماس في 2018.

أما الإنجاز الأكبر فكان في وصوله إلى العالمية عبر إنتاج شبكة نتفليكس الأمريكية عرضاً كوميدياً له قدمه في كازينو لبنان في مارس 2018. انتهى في أواخر 2018 من تصوير مسلسل "دولار" مع الفنانة أمل بوشوشة والمخرج سامر برقاوي والذي يعد أول تجربة درامية بالنسبة له.











