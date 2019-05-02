غدًا.. انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

02 مايو 2019 - 05:03 م

كشف أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تصل إلى القاهرة.

وأوضح "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أنه ابتداء من الغد سوف تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تنخفض على القاهرة 8 درجات، مع استمرار نشاط الرياح.

وأشار إلى أن الموجه الحارة ما زالت مستمرة اليوم، كما أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد، وشديد الحرارة على باقي الأنحاء، محذرًا من نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.



