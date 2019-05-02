  • الخميس 02 مايو 2019
  • بتوقيت مصر07:25 م
بحث متقدم
الاعلى للاعلام

بالأسماء.. لجنة لمتابعة الأعمال الدرامية في رمضان

الملك سلمان وأمير قطر

هذا ما فعله أمير قطر ولن ينساه له الملك سلمان

سيارات تقل رجال البشير

شاهد.. نقل وزراء «البشير» للسجن في سيارات مواشٍ

عادل كرم وهيفاء وهبى

تسريب صور إباحية لفنان شهير يهز الوسط الفني

البشير

بدء التحقيق مع البشير.. تعرف على الاتهامات

السياح فى الأهرمات

تفاصيل واقعة قذف زوار الأهرامات بالحجارة من أعلى الهرم

أمطار غزيرة - أرشيف

غدًا.. انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

البنك المركزي

"المركزي" يطرح أذون خزانة بمليار دولار

الدكتور عمرو حمزاوي

«حمزاوي» يخرج عن صمته: لهذا توقفت عن السياسة

نادي الحمام

نادي الحمام يمنع لاعبيه من المشاركة في الدورات الرمضانية

"الوزراء" يرد.. حقيقة اتجاه الحكومة لخصخصة قناة السويس

الحياة السياسية

قناة السويس
قناة السويس

أ ش أ

أخبار متعلقة
#

سوريا: مصر أوقفت مرور النفط إلى سوريا عبر قناة السويس

#

"مميش" يمنح "مدبولى" درع قناة السويس

#

6 شائعات والحكومة ترد

#

قناة السويس تدر 6 مليارات دولار بنهاية 2018

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول اتجاه الحكومة لخصخصة قناة السويس من أجل بناء وتمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة القناة من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، وأن القناة ليس لها علاقة بعملية تمويل مشروعات العاصمة الإدارية.

وشددت الهيئة على أن قناة السويس ستظل دائمًا وأبدًا ملكًا للدولة والشعب المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أبناء الشعب المصري.

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أهمية قناة السويس والتي تعد أحد مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة للبلاد، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في حركة التجارة العالمية، حيث تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية و 100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

وأشارت إلى زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة عبر القناة والتي انعكست إيجابًا على زيادة عائدات القناة، حيث بلغت عائدات القناة مقومة بالدولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي الحالي 2018 /2019 حوالي 4.3 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلا الفترة ذاتها من العام المالي الماضي 2017 /2018 بزيادة قدرها 152 مليون دولار بنسبة زيادة 3.7%.

وأضافت أن عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري خلال فترة المقارنة بالعام المالي الحالي (يوليو - مارس) بلغت 76.14 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق 2017/ 2018 بزيادة 3 مليارات جنيه بنسبة زيادة 4.2%.

وناشدت هيئة القناة، وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا رمضان" بأكتوبر
» وفاة الشيخ «الصافي» صاحب أشهر ابتسامة
» خالد بو طيب يواصل تدريباته التأهيلية بالزمالك
» تطبيق صيني لمراقبة مسلمي الإيجور
» حشود ضخمة تتدفق إلى "الدفاع" السودانية
» ضبط 3 أشخاص لاحتجازهم شخصين والتعدى عليهما بالضرب
» مباحث الأموال العامة تضبط تاجر عملة بكفر الشيخ
» التأديبية تعاقب 4 موظفين بقصر ثقافة كفر الشرفا
» السودان.. "قوى التغيير" تضع رؤيتها للمرحلة الانتقالية
» أستاذ جامعي ينصب على 3 مواطنين بزعم توظيفها بسوهاج
» «السنوار» يزور القاهرة على رأس وفد من حماس

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:09 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان