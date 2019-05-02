«حمزاوي» يخرج عن صمته: لهذا توقفت عن السياسة

02 مايو 2019 - 04:42 م

عاد الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسة، مجددًا للساحة بعد توقفه عن السياسة منذ عام 2015، لينفى مشاركته فى أى مبادرة للمعارضة من الخارج.

ورد "حمزاوى"، فى تدوينة له على موقع "فيس بوك"، على ما أثير بشأن ورود اسمه فى إحدى المبادرات، مؤكدًا أنه تفاجأ بهذا الأمر كما لم يتم استشارته قبلها.

وقال "حمزاوى"، "أجدد التأكيد على موقفي المعلن منذ سنوات: توقفت عن الاشتغال بالسياسة منذ ابتعدت عن مصر في 2015. أطرح أفكاري كأكاديمي في دراسات ومقالات منشورة".

وأكد على رفضه العمل السياسي من الخارج وموقعه السلبي في الوعي العام للمواطنين في مصر، مؤكدًا أن المواطنين هنا على صواب، بالنظر إلى حقائق التاريخ والسياسة في بلادنا أو بالنظر إلى التجارب الكارثية للمعارضة من الخارج في العالم العربي.

واختتم تدوينته، "أرجو، منعا للمزايدات، مراجعة حواري الأخير مع برنامج بلا قيود على قناة بي بي سي في 31 مارس 2019، وبه أكدت قبل أسابيع على موقفي الشخصي الرافض للمعارضة من الخارج".











