مدبولي: مصر بدأت تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي

02 مايو 2019 - 04:31 م

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر بدأت بالفعل تجني بعض الثمار والنتائج الإيجابية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، ذلك رغم صعوبة التحديات.

وأكد رئيس الوزراء، أن معدلات البطالة انخفضت إلى حوالي 8?9% وذلك من خلال الجهود المستهدفة في مجال تحسين بيئة الأعمال، والتي تستهدف بالدرجة الأولى توفير حوالي 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وقد نجحت خلال السنوات الأربع الماضية فى توفير 4 ملايين فرصة عمل.

جاء ذلك خلال كلمته في "منتدى الاقتصاد العربي"، بحضور سعد الحريري رئيس وزراء لبنان، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والوفد الوزاري المصري المرافق وعدد من رجال الدولة والاقتصاد بلبنان.



وأوضح أن الحكومة تولي أيضاً أولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تقوم بإنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع على مساحة 450 ألف فدان، بما يؤدي إلى زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة، إلى جانب الانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتي ستنتهي هذا العام، بتوفير 200 ألف وحدة سكنية تقريبا، لسكان هذه المناطق، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر في برنامج "تكافل وكرامة" بحوالي 18 مليون مواطن.