مسلح يفتح النار على مدرسة بالسعودية

02 مايو 2019 - 03:09 م





فتح مسلح النار اليوم، الخميس، داخل مدرسة بمحافظة العرضيات، فقتل مدير المدرسة قبل أن تلقي قوات الأمن السعودية القبض عليه لاحقا.









وقالت صحيفة "سبق" السعودية: "ألقت الجهات الأمنية بمحافظة العرضيات، القبض على جانٍ أقدم، صباح اليوم، الخميس، على قتل قائد مدرسة بجوار مدرسته بالمحافظة".









ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "المجني عليه تعرض للقتل بجوار باب المدرسة عند الساعة 6:50 من صباح اليوم، الخميس، حيث باغته القاتل بـ4 طلقات من سلاحه الرشاش أردته قتيلا، بالإضافة لعدة طلقات أصابت مركبته المتوقفة".







