"صلاح" يرافق "ميسي" في التشكيل المثالي

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تواجد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن التشكيلة المثالية للذهاب في الدور نصف النهائي من دوري الأبطال الأوروبي، بحسب موقع "sofascore" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.

وتواجد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول فى التشكيلة المثالية، بجانب ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وسجل ليونيل ميسي "هدفين" فى فوز برشلونة على ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه  صلاح لاعب منتخب مصر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "كامب نو" في "ذهاب" نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

محمد صلاح اللاعب الوحيد من نادي ليفربول الذي تواجد في التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب بالدور نصف النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا، بينما تواجد 6 لاعبين من نادي برشلونة وهم جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وتيرشتيجن وإيفان راكيتيتش بجانب لويس سواريز وليونيل ميسي.


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