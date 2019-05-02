صور الكنداكة السودانية تجتاح عواصم أوروبية

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورًت للناشطة السودانية، أحد أيقونات الثورة السودانية والتي اشتهرت إعلاميا بـ"الكنداكة"، في مسيرات في العاصمة السويدية في الاحتفل بذكرى عيد العمال.

وكتب المدون والناشط السوداني عبد الله الحلو: "صور الكنداكة آلاء صالح حاضرة فى مسيرة عيد العمال بالسويد".

ولاقت الصور ترحيبا واسعا على تويتر، حيث كتب أحد المغردين قائلا: "ما شاء الله عليها وعلى ثقافتها واحترامها اللي بتظهر بيهم في اللقاءات دائمًا صورة مشرفة للكنداكات".

وكتب آخر: "غاروا منها ونازلين فيها ردم مع انو هي واحدة مننا نعم في ناس قدمت للثورة اكتر منها لكن الشهرة اقسام والزوله دى حظها كويس وين المشكلة".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا فيديو لزواج "آلاء صلاح"، الملقبة بـ "كنداكة" من ضابط في الجيش السوداني بمقر القيادة العامة للجيش.

وقد تحولت  آلاء صلاح ذات الـ22 سنة رمزا لحقوق النساء في السودان بعدما اعتلت سطح إحدى السيارات وهتفت في الحشود "ثورة ثورة" ليكرر الهتاف بعدها آلاف السودانيين والسودانيات الذين خرجوا في احتجاجات انتهت بالإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

وتصدرت صور الفتاة السودانية أغلفة مجلات عالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها أيقونة الثورة التي أشعلتها بهتافات حماسية، وملقين الضوء على دور المرأة في الثورة السودانية والمطالبة بحقوقها.





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