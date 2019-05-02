» تفسير رؤية السحاب في السماء

02 مايو 2019 - 01:10 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أن السماء بها سحاب مكتوب بها سبحان الله، والحمد لله، والله اكبر، ولاإله الا الله. أفيدوني جزاكم الله خيراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رؤيا السحاب تدل على الهداية والنجاة والرحمة لأنها تحمل الماء الذى به حياة الناس ، وقد يدل على زيادة العلم والفقه والحكمة وإن كنت أعزبا فسوف تتزوج إمرأة صالحة وإن كنت متزوجا فقد يدل السحاب على قدوم مولود لك ، وإن كنت تفكر في السفر فقد يتم لك ذلك. وكون السحاب مكتوب به سبحان الله فيبدو أنك تعانى من هم وضيق وسوف يفرج الله عنك من حيث لا تحتسب ، ورؤيا وقراءة الحمدلله فإن كنت متزوجا فهى بشرى لك بقدوم الولد لقوله تعالى: ( الحمدلله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل )إبراهيم 29. وهى أيضاً هداية لك وقربة إلى الله. والله أكبر ولا إله إلا الله فإن كنت فى خصومة مع أحد فسوف ينصرك الله لأن الصحابة كانوا إذا فتحوا بلداً كبروا وقد تكون فرحة وسرور وتوبة وهداية وقربة إلى الله وحسن خاتمة. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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