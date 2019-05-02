وزير المالية: ميزانية مصر تدار بالزراير

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وزارة المالية

المعاشات

محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك إرادة سياسية لتطبيق التأمين الصحي الشامل، كما أن ميزانية مصر أصبحت تدار بـ"الزراير" وليس الورق.

وأضاف معيط خلال كلمته بمؤتمر حقوق الإنسان والصحة، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم قائلاً: "لن تنجح منظومة التأمين الصحي الشامل دون وجود التكنولوجيا والتأهيل المناسب للكوادر البشرية، حتى إذا كانت المرتبات مجزية".

وأشار إلى أنه لا توجد مشكلة في أن نخطئ ونتعلم من أخطاءنا، مرددًا: "نأمل في إصلاح منظومة الصحة، من خلال هيئة الاعتماد والجودة التابعة لرئيس الجمهورية وليس لوزير".

وأكد وزير المالية، أن المنظومة الإلكترونية مهمة جدًا خاصة بالنسبة لأصحاب المعاشات والرواتب، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي هدفهم "مصر جديدة" ونقلها خطوة للأمام عامًا تلو الآخر.


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