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القوات المسلحة تنظم احتفالية فنية لطلاب الطلائع بالكلية الحربية

الحياة السياسية

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من الحدث

متابعات - الدويني فولي

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نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة احتفالية فنية لعدد من طلبة الطلائع من مختلف محافظات الجمهورية بالكلية الحربية والتى تأتى فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والثلاثين لذكرى أعياد تحرير سيناء .

بدأت وقائع الإحتفالية بكلمة مدير الكلية الحربية نقل خلالها تحيات الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشباب الطلائع، كما وجه التحية والشكر لوزارة الشباب والرياضة التى أتاحت الفرصة لزيارة طلبة الطلائع للكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الأبطال والتى تتزامن مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء الحبيبة، مؤكداً أن الشباب هم أمل مصر وسواعدها للعبور لمستقبل أفضل.

وتضمنت الاحتفالية تنفيذ فقرات غنائية واستعراضية قدمها مجموعة من طلاب الإدارة المركزية للطلائع، والتى جسدت فرحة الشعب المصرى بذكرى أعياد تحرير سيناء والملاحم البطولية خلال معارك العزة والكرامة.

كما ألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلمة أعرب خلالها عن مدى فخر الشباب المصرى بالدور العظيم والأداء المشرف للقوات المسلحة المصرية سواء فى محاربة الإرهاب وإقتلاع جذوره بالإضافة إلى مساهمتها لكافة قطاعات المجتمع المدنى فى إقامة المشروعات التنموية .
وفى نهاية الإحتفالية قام وزير الشباب والرياضة يرافقه قائد قوات الدفاع الشعبى ومدير الكلية الحربية بتكريم عدد من طلاب الطلائع وعدد من المشاركين فى الإحتفالية .


تأتى تلك الإحتفالات فى إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة لترسيخ قيم الولاء والإنتماء وغرس روح الوطنية لدى الطلبة من مختلف الأعمار .

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