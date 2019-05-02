"الديهي" للنواب: "أستخلفكم بكل غالي أفعلوا هذا الشيء"

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الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

إيمان هاني

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طالب الإعلامي نشأت الديهي، مجلس النواب بضرورة تجريم شعار تنظيم الإخوان ومنع تداوله في وسائل الإعلام المختلفة قائلاً: "استحلف النواب بكل غالي وثمين، وبعظمة وغلاوة مصر أن يصدروا تشريعا يجرمون فيه تداول شعارات ولوجو الإخوان، وأن يضعوا هذا القانون أمام أعينهم قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، قائلاً: "يجب أن يجرم استخدام شعار تنظيم الإخوان في وسائل الإعلام، لأننا نحارب الإرهاب وجميع الأفكار المناوئة لهم".

وتابع بن إيران انضمت لتركيا بشأن رفض اتجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان الإخوان جماعة إرهابية، موضحًا أن رفض إيران لهذا القرار كشف عن العلاقات السرية المتبادلة التي كانت تربطها بتنظيم الإخوان منذ عام 1978.

 وأشار إلى أن إيران والإخوان بينهم علاقات من أجل التآمر على الدولة المصرية والهجوم على الأزهر الشريف ".

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