قرار جمهورى جديد للرئيس.. تعرف عليه

متابعات حنان حمدتو
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا اليوم بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 50 مليون دينار كويتي.
وتضمن القرار، موافقة مجلس النواب على القرض بتاريخ 24 ديسمبر الماضي.
ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم، قرار الرئيس السيسي الذي حمل رقم 452 لسنة 2018، كما نشرت الجريدة الرسمية اعتماد وزارة الخارجية للاتفاقية القرض بالقرار رقم 12 لسنة 2019.
وجاءت تفاصيل القرار كالتالي:
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