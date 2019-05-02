القوات المسلحة توزع نصف مليون حصة غذائية

02 مايو 2019 - 11:46 ص





أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بقيام القوات المسلحة بإعداد وتجهيز نصف مليون حصة غذائية تم تجهيزها بعناية لتوزيعها بنصف الثمن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بالقرى والنجوع والأحياء الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بنطاق الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية التى تدخل فى نطاق المسئولية .



ويأتى القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر إحتياجاً على مستوى الجمهورية







وقد حرصت القوات المسلحة على إعداد وتجهيز الأصناف التى يتم تدبيرها جيدًا، من خلال الوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة والشركات المصرية وتم عرضها بنصف الثمن فقط .





كما تم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة والتى شهدت إقبالاً لافتاً من الجماهير لشراء العبوات .







