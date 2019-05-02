  • الخميس 02 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:31 م
بحث متقدم
صورة الخبر

صحيفة ألمانية: المصريون لن يتخلوا عن "السيسي"

الإفراج عن سجناء - أرشيفية

الإفراج عن 3005 سجناء بمناسبة قرب شهر رمضان

خالد يوسف

تصريح جديد لـ"خالد يوسف" عن ممتلكاته

رنين البصري

فنانة شهيرة بعد ظهور فيديو فاضح : مش عيب

الكنداكة

صور الكنداكة السودانية تجتاح عواصم أوروبية

معيط

وزير المالية: ميزانية مصر تدار بالزراير

وزراء خارجية الخليج

مستشار بن زايد يفاجئ وزراء خارجية الخليج بهذا الأمر

الرئيس السيسي

قرار جمهورى جديد للرئيس.. تعرف عليه

من الحدث

القوات المسلحة توزع نصف مليون حصة غذائية

إحباط محاولة تهريب 6كيلو "كوكايين" بمطار شرم الدولي

التحقيق مع مسئول كبير فى قضية "الكوكايين"

بمناسبة رمضان..

القوات المسلحة توزع نصف مليون حصة غذائية

الحياة السياسية

من الحدث
من الحدث

المحرر العسكري

أخبار متعلقة
#

القوات المسلحة تفتتح أعمال تطوير (3) مدارس بالسويس

#

عبد العال: لا نسمح بتدخل الجيش في السياسة

#

القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

#

"القوات المسلحة" تنظم قرعة حج لـ"شهداء" الجيش علي نفقتها الخاصة


 أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بقيام القوات المسلحة بإعداد وتجهيز نصف مليون حصة غذائية تم تجهيزها بعناية لتوزيعها بنصف الثمن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بالقرى والنجوع والأحياء الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بنطاق الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية التى تدخل فى نطاق المسئولية .

ويأتى القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر إحتياجاً على مستوى الجمهورية

وقد حرصت القوات المسلحة على إعداد وتجهيز الأصناف التى يتم تدبيرها جيدًا، من خلال الوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة والشركات المصرية وتم عرضها بنصف الثمن فقط .

كما تم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة والتى شهدت إقبالاً لافتاً من الجماهير لشراء العبوات .


يأتى ذلك فى إطار التلاحم بين القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى العظيم ، وتتقدم القوات المسلحة بخالص التهانى للشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القوات المسلحة تحتفل بتخرج الوافدين من 36 دولة أفريقية
» تعيين 5 كلاب فى جامعة بريطانية
» الكويت تمول مشروع بحر البقر
» تحذيرات من النزول لشاطئ الموت بالإسكندرية
» بالصور.. «رونالدو» يمتلك أغلى سيارة في العالم
» السعودية تتحرى هلال رمضان السبت المقبل
» منافسة قوية بين 4 برامج مقالب في رمضان
» "لو هنام فى الشارع هعلم عيالي".. رواية مؤثر لعامل
» سقوط مروحية عسكرية جزائرية جنوب البلاد
» الذهب يسجل أدنى مستوياته في 2019
» الأهلى بدون راحة استعدادًا لـ «النجوم»

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان