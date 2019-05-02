» تحذيرات من النزول لشاطئ الموت بالإسكندرية

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متابعات - الدويني فولي

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وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو البرلمان عن محافظة الإسكندرية،  تحذير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف التابعة لمحافظة الإسكندرية، المواطنين من النزول لشاطئ النخيل لأنه من الشواطئ التى تحمل درجة خطورة عند ارتفاع الأمواج بـ"التهريج".

وأكد عامر في بيان له، أنه على مدى السنوات الماضية يطالب سنويًا بمنع نزول المواطنين لهذا الشاطئ نهائيًا، لأن هناك العشرات من المواطنين يغرقون سنويًا ولا حياة لمن تنادى.
وطالب المهندس محمد فرج عامر من الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بإصدار تعليمات واضحة وحاسمة لجميع الأجهزة المعنية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق بشاطئ النخيل بحي العجمي، وأن ذلك الأمر لن يتحقق إلا بالمنع الكامل من نزول المواطنين لشاطئ الموت، مقترحًا إعداد شاطئ جديد لرواد المنطقة كبديل عن هذا الشاطئ حفاظًا على أرواح المواطنين.

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