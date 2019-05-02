» الكويت تمول مشروع بحر البقر

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وكالات- الدويني فولي

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كشفت الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن أنها نجحت في توفير التمويل اللازم لمشروع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي "بحر البقر".
وقالت الوزيرة أمس الأربعاء إن التمويل كويتي، من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وأضافت أنه تم توقيع عقد تنفيذ المحطة بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحالف شركتي "أوراسكوم المقاولون العرب" بقيمة 739 مليون دولار.

وذكرت أن المشروع يتضمن إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي "بحر البقر" بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا، وتعد الأكبر على مستوى العالم، ويمكن الاستفادة منها في استصلاح وزراعة نحو 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان تتم زراعتها حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة، ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان.

من جانب آخر، قال رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، إن نحو مليون مواطن يدخلون سوق العمل سنويا، ما يستلزم الإسراع بحركة التنمية، وإقامة المزيد من المشاريع لتوفير فرص عمل جديدة.
وبلغ إجمالى المشاريع التي قام الصندوق الكويتي بدعمها منذ نشأته في مصر نحو 50 مشروعا في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي بنحو 3.65 مليار دولار.

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