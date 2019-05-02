شوبير: ملاعب بطولة الأمم ستكون مثل كامب نو

محمد عبد الحارس
قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، إن الملاعب المستضيفة لكأس الأمم الأفريقية 2019 ستكون مثل ملعب "كامب نو".
وأضاف "شوبير" خلال تقديمه برنامج "ملعب أون": "لن أتحدث عن التذاكر لأن هناك من يعمل على هذا الأمر، وسيتم حسمه قريبا".
وتابع: "على تواصل دائم مع زملائي الأعزاء المسئولين عن البطولة، ومع كل اللجان".
واختتم: "الملاعب رائعة وجميلة وممتعة، الجميع سيشاهد 6 ملاعب على أعلى مستوى، مثلما شاهدتم في مباراة ليفربول وبرشلونة، مثل كامب نو".
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