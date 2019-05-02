السعودية تنقذ سفينة إيرانية فى البحر الأحمر

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أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، تلقى بلاغًا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، يفيد بتلقي نداء استغاثة من سفينة هابينس 1 حسبما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية في نبأ عاجل لها.

وقالت فضائية العربية إن حرس الحدود السعودي، أشار إلى أن حاملة النفط إيرانية وتم إنقاذها من الغرق ولا إصابات بين طاقمها وعددهم 26 بحارًا، لافتين إلى أن إنقاذ سفينة النفط الإيرانية جاء انطلاقًا من الدور الإنساني للمملكة وجاء بعد نداء استغاثة وطلب رسمي إيراني.


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