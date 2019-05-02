جماهير الريدز تصف صلاح بـ"ميسى مصر"

02 مايو 2019 - 11:08 ص

ذكر موقع "ستاندر ميديا" الصادر بالإنجليزية، أنه برغم من الخسارة الثقيلة لليفربول أمام برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل لا شىء، في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أن جماهير الريدز ساندت نجم الفريق، صلاح، واصفة إياه بـ"ميسي مصر".

وانتهت المواجهة بين الريدز والبرسا، أمس الأربعاء، بفوز الفريق الإسباني بثلاثية، حيث أحرز لويس سواريز الهدف الأول، وأضاف ميسي الهدفين الثاني والثالث، ولكن الريدز ظهر بمستوى مميز بقيادة صلاح ورفاقه.

وأشار الموقع، في تقريره، إلى أن مشجعى ليفربول ما زالوا يرون صلاح من بين اللاعبين الأفضل في العالم، رغم خسارته أمام البرسا، حيث حاز الأداء الذي قدمه صلاح على إعجاب معظم متابعى "تويتر" ومشجعي الريدز.

ووضعت جماهير ليفربول "صلاح" في نفس مكانة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حيث يعتبرون أفضل اللاعبين في العالم.

وقال أحد المشجعين على "تويتر": "نعلم جيدًا أن ميسي يتقدم على صلاح بأيال بسيطة ولكن بعد تلك المواجهة صلاح يلعب مثل ميسي اليوم وربما أفضل منه" .

بينما قال آخر: "صلاح يظهر لـ ميسي كيفية القيام بالأمور الليلة"، وعلق آخر: "صلاح هو اللاعب الوحيد في العالم الذي يستطيع اللعب مثل ميسي".

وأضاف مشجع آخر: "صلاح هو الأفضل في الملعب بلا منازع لا تنسوا أن ميسي الحائز على الأفضل في العالم متواجد ويلعب أيضًا" .

واختتم الموقع، تقريره، بان مع فقد "صلاح" الفرصة لإحراز هدف حيوي خارج أرضه، يواجه ليفربول مهمة صعبة في مباراة الإياب التي ستقام الأسبوع المقبل في ملعب آنفيلد.