8 طلبات إحاطة على طاولة "محلية النواب".. اليوم

02 مايو 2019 - 11:01 ص

تتناول اليوم لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية ثابت، بشأن انتشار مقالب القمامة بشارع القومية العربية ما أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة التى تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، فضلًا عن عدم وجود خطة لجمع القمامة من المنازل بمنطقة إمبابة – محافظة الجيزة.

ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن الشكوى المتكررة في كل محافظات مصر من تراكم القمامة وعدم إيجاد الحلول المناسبة لها خاصة منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد حساسين بشأن تراكم القمامة بشكل مؤذ من بداية طريق المعتمدية حتى مطلع الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائبة ماريان عازر بشأن تأثير انبعاثات رائحة القمامة على صحة المواطنين، والقمامة والموجودة في آخر محور 26 يوليو باتجاه المهندسين ومطلع الطريق الدائري المتفرع منه والمتجه إلى جامعة القاهرة وصفط اللبن – محافظة الجيزة.

وتناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عبدالرحيم على، بشأن تراكم القمامة ما أدى إلى انتشار الأوبئة والحشرات، فضلًا عن سوء خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وانتشار مافيا السرفيس والميكروباص والتوك توك بمنطقتي الدقي والعجوزة – محافظة الجيزة.

كما تشهد أيضًا مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين أحمد سميح درويش، والدكتور محمد على عبد الحميد، بشأن معاناة المواطنين بمنطقة الإخلاص بالطالبية – محافظة الجيزة من غياب الصرف الصحي فضلًا عن تلوث مياه مصرف موجود داخل الكتلة السكنية بالمنطقة وعدم تغطيته مما جعله مصدرًا للتلوث وانتشار الأمراض والأوبئة نتيجة تحويل المنطقة إلى مقلب للقمامة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام خميس، بشأن نزع ملكية 800 كابينة من كبائن المنتره بمحافظة الإسكندرية علمًا بأن أصحاب تلك الكبائن هم ملاك بحق انتفاع وليسوا مستأجرين.