» السعودية تتحرى هلال رمضان السبت المقبل

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«الإفتاء»: رؤية هلال شهر رجب الأربعاء المقبل

قالت المحكمة العليا في السعودية، إن موعد تحرى هلال شهر رمضان 2019، سيكون السبت المقبل الموافق الرابع من مايو .

ووفقًا لوكالة واس، الرسمية بالسعودية  قالت المحكمة في بيان: "نظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا حسب تقويم أم القرى من أنه لم يشهد أحد برؤية هلال شهر شعبان مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رجب 1440هـ رغم ترائيه".

وأضاف البيان: "وقد تضمنت محاضر لجان الترائي أن السحب كانت تغطي معظم أجواء المراصد تلك الليلة".

وأكمل البيان: "وبناء عليه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات، وإتباعًا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1440هـ حسب تقويم أم القرى".


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