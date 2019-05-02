"التعليم" تشرح كيفية إجابة اختبارات الصف الأول الثانوى

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متابعات حنان حمدتو

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الصف الاول الثانوي

وزارة التبرية والتعليم

بثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، مقطع فيديو لشرح الطريقة المثلى للإجابة على أسئلة الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي 2018-2019، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأكدت الوزارة فى منشورها على "فيس بوك": "التغيير الأساسي للنظام الثانوي المعدل والذي يطبق على الصف الأول الثانوي هذا العام يتمثل في قياس مستوى فهم الطلاب للمحتوى الدراسي".

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه للإجابة عن أسئلة امتحان الصف الأول الثانوي بالطريقة المثلى لا بد من التركيز على نواتج التعلم وفهم المحتوى، مشيرة إلى أن مقطع الفيديو الاسترشادي يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة في الامتحان.

يذكر أن امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي تبدأ اعتبارًا من 19 مايو المقبل وتستمر حتى 30 مايو، حيث يؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحان إلكترونيا على التابلت وفقًا لقرارات الوزارة، بينما سيتم امتحان طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات، وتنعقد امتحاناتهم في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية.




https://www.facebook.com/egypt.moe/videos/282650389279681/

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