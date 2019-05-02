ملك الأردن في مهمة "قفز مظلي" من طائرة حربية

02 مايو 2019 - 10:32 ص

أشرف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة على يوم تدريبي لمجموعة من القوات الخاصة الأردنية.

وقد ظهر الملك بالزي العسكري، وهو يستقبل جنوده عند مدخل الطائرة الحربية حيث تبادل المصافحة معهم.

كما أشرف الملك أيضًا بنفسه على فتح البوابة للقفز، عند وصول الطائرة وهو يبتسم ويعبر عن رضاه على التنفيذ، بينما هتف الجنود داخل الطائرة بحياة الملك.

يذكر أن الملك عبد الله كان قد شارك في تدريبات بالذخيرة الحية، بحسب ما نشرته حينها صفحة الديوان الملكي الأردني على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأظهر الفيديو وقتها العاهل الأردني، وهو يترجل من عربة حاملة للجنود، ويقود مجموعة من المقاتلين خلال اقتحام أحد النقاط، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.







