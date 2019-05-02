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«المسابقات» تدرس تعديل موعد مباريات الأحد المقبل

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تدرس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الأهلى والنجوم وبيراميدز والمصري في الدوري، من أجل منح فرصة للمشاهدين بمتابعة مباراة الزمالك والنجم الساحلى التونسي بالكونفدرالية.

وأضاف «حسين» خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى" إنه سيعرض على الأندية تعديل مواعيد مبارياتها حتى لا تتداخل فى بعضها البعض ويصبح أمام المشاهد متابعتهم جميعًا.

ويقام يوم الأحد المقبل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بدور الثمانية بكأس مصر الساعة 5 مساءً، وبيراميدز ضد المصرى البورسعيدى بالدوري الساعة 5 ونصف مساءً، والأهلي والنجوم الساعة 8 وربع، على أن تقام مباراة الزمالك والنجم الساحلى في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية الساعة 9 مساء.


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