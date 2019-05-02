مواقع التواصل تشتعل بتصريح سفيرة السعودية.. والمملكة ترد

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة تصريحات منسوبة لسفيرة المملكة في أمريكا، الأميرة "ريما بنت بندر"حول قضية "إبادة الأرمن" في عهد الدولة العثمانية.

وقامت السفارة السعودية في أذربيجان، بالرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأييد سفيرة المملكة في أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر، لمشروع قرار في الكونجرس الأمريكي يقضي بالاعتراف بـ"إبادة الأرمن" أيام العثمانيين.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير الموثوقة بأن سمو سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن أعربت عن دعم المملكة لأحد مشاريع القوانين في الكونجرس الأمريكي المتعلق بالاعتراف بـ(الإبادة ضد الأرمن) في عهد الدولة العثمانية".

وأضافت السفارة في بيانها قائلة: "مواقف المملكة ثابتة تجاه القضايا التي تهم جمهورية أذربيجان الشقيقة، وأن هذا الحديث عار من الصحة وأن سمو السفيرة لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونغرس حتى الآن، ولم يصدر من سموها أي تصريح في هذا الشأن.

وأوضحت السفارة أن تلك المواقع والصحف دائما ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن المملكة ومواقفها لعمل التفرقة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية وشعوبها بهدف الإثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية".


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