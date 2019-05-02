تليمة لقيادات الإخوان: تستاهلوا قرار ترامب

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قال القيادي الإخواني عصام تليمة إن سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إصدار قرار أمريكي بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، فيه الكثير من الدروس، التي لابد أن تستوقف القيادات.

وأضاف تليمة في حسابه على "فيس بوك": "غالبا محاولة ترامب وضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، ستبوء بالفشل، لكن الدرس المهم من هذه المحاولة، هي رسالة لقيادات أقل ما يقال عنها إنها فاسدة، فقد نالت الجزاء من جنس عملها".

وأشار إلى أن هذه القيادات  كلما عارضهم أحد وأرادوا فصله أو تجميد عضويته، اتهموه بأنه محسوب على أهل العنف، مضيفا أن أنهم يتجرعون من نفس كأس الظلم، فيتهمهم ترامب ظلما وافتراء بنفس ما اتهموا به إخوانهم ظلما وعدوانا.

وتابع قائلا: يمكنكم الآن أن تقولوا بملء فيكم: أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، وأن تشربوا الدمع وحدكم، ومعكم كل أحمق رضي باتهام إخوانه منكم بالباطل".


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