إنبي يستضيف بتروجت في ديربي البترول

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يستضيف فريق إنبي نظيره بتروجت في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت في ختام مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري العام.

ويسعى على ماهر مدرب إنبي لحصد نقاط المباراة، واستغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبين لمواصلة الأداء الجيد واستمرار الانتصارات.

الفترة الماضية عمد المدير الفنى لإصلاح أخطاء اللاعبين والتى ظهرت فى المباريات الماضية، أملاً في تحقيق نتائج إيجابية في الوقت الذى قرر فيه مسئولو إنبى، تحفيز اللاعبين بمكافآت اللائحة المقدرة بـ30 ألف جنيه عن كل مباراة وذلك من أجل عبور موقعة بتروجت ومواصلة التقدم للابتعاد عن منطقة الخطر بالدورى.

فى المقابل طالب محمد عودة المدير الفنى لبتروجت لاعبيه بحسم ديربى البترول لصالحهم لمواصلة خطة النجاة من شبح الهبوط واحتلال مركز فى منطقة الأمان بجدول الدورى.

ويحتل إنبى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل بتروجت المركز الرابع عشر برصيد 34 .


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