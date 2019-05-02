برلماني يواجه السجن بسبب إهانة حمار

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وجهت الشرطة الهندية اتهامًا لمرشح مستقل للانتخابات في البلاد، بممارسة الوحشية في حق الحيوانات، في ولاية بيهار شرق البلاد.

جاء ذلك بعدما توجه المرشح على ظهر حمار لتقديم ملف ترشحه في مكتب انتخابي بمدينة جهان آباد  في ولاية بيهار، حيث تنقل على الحمار أمام المكتب الانتخابي.

وقال أوضح المرشح الانتخابي إنه أراد أن يظهر بصورة رمزية مصير الناس العاديين الذين يكرسون حياتهم لبناء مجتمع أفضل كالحمير، خلافًا للساسة الذين لا يعملون إلا لأنفسهم، منوها: "نحن نعمل بكدّ مثل الحمير" .

بينما أوضح قائد الشرطة المحلية شري ماني: " تقدمنا بشكوى في حق هذا السياسي؛ وذلك عملا بقانون حماية الحيوانات من الوحشية" .


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