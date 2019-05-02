مفاجأة بشأن الطلب على العمالة المصرية بالخارج

02 مايو 2019 - 09:19 ص

نفي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ما تردد بشأن الانخفاض على العمالة المصرية بالخارج.



وأضاف "سعفان"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، قائلاً: "نعمل على توفير العمالة المصرية المدربة لإعادة إعمار ليبيا ولكن لن يسافر أى مواطن دون وجود مناخ آمن.



وأوضح وزير القوى العاملة أن العمالة المصرية مطلوبة في السودان وليبيا وسوريا والعراق شرط توافر المناخ الأمني لحمايتهم. وحول العمالة المصرية في قطر قال: "حجم العمالة المصرية بقطر ليس كثرا ومؤمنين بشكل كامل وهم في حالة استقرار، وهناك متابعة يومية لأبنائنا هناك".

