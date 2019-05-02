سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2 مايو.
البيع الشراء
بنك بلوم مصر 17.1200 للشراء و 17.2200 جنيه للبيع،
مصر ف أبوظبى الإسلامى 17.15 جنيه للشراء، و17.23 للبيع
البنك الأهلي المصري 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.
بنك مصر 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.
البنك المركزى المصرى 17?2544 جنيه للشراء و 17?3917 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB ) 17.1 جنيه للشراء و17.2 جنيه للبيع.
المصرف المتحد 17.13 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع
في بنك البركة 17.13 جنيه للشراء و17.23جنيه للبيع
في البنك العربي الأفريقي الدولى 17.12 جنيه للشراء 17.22 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان 17.13 جنيه للشراء 17.23 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس 17.11 جنيه للشراء 17.21 جنيه للبيع.
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