سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2 مايو.

البيع                  الشراء

 بنك بلوم مصر   17.1200 للشراء و 17.2200 جنيه للبيع،

مصر ف أبوظبى الإسلامى       17.15 جنيه للشراء، و17.23 للبيع

البنك الأهلي المصري   17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

بنك مصر        17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

البنك المركزى المصرى          17?2544 جنيه للشراء و 17?3917 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB )       17.1 جنيه للشراء و17.2 جنيه للبيع.

المصرف المتحد          17.13 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع

في بنك البركة   17.13 جنيه للشراء و17.23جنيه للبيع

في البنك العربي الأفريقي الدولى          17.12 جنيه للشراء 17.22 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان      17.13 جنيه للشراء 17.23 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس 17.11 جنيه للشراء 17.21 جنيه للبيع.


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