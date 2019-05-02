استقبال لافت من "الحريري" لنظيره المصرى

02 مايو 2019 - 08:51 ص



حرص رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على قيادة السيارة بنفسه فور استقباله نظيره الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش انعقاد اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة التي ستنطلق اليوم الخميس في العاصمة اللبنانية بيروت.



وأعرب "مدبولي" عن سروره لوجوده في لبنان، لافتًا إلى أنه "لو أي شخص نزل إلى الشارع وسأل المصريين، ما هي الجنسية الأخرى الأقرب إليكم، لقالوا اللبنانيين".



واعتبر "مدبولي" قيادة سعد الحريري السيارة بنفسه تعبيرا عن مدى حميمية العلاقة بين الدولتين.



وأضاف: "هناك تقارب شديد بين الشعبين ثقافيا وحضاريا، وكذلك على المستوى الرسمي العلاقات شديدة الحميمية والتقارب، لكن اعتبر أن تبقى العلاقات الاقتصادية، التي تساهم في زيادة الروابط بين الدول، وبالتالي نرى أن الأرقام حاليا، متواضعة، ونحن بحاجة لزيادتها".

