» الصحة تحذر من شراء 7 أدوية متداولة للأطفال

وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، منشورًا حمل رقم (19 لسنة 2019)، بضبط مستحضرات: (Urso Plus للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 3/2017 وحتى 2018/11، وUrsofalk 250 mg للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 2017/3 وحتى 2018/12، ursotwin 500 mg لتشغيلتين فقط).

وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، منشورًا حمل رقم (19 لسنة 2019)، بضبط مستحضرات: (Urso Plus للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 3/2017 وحتى 2018/11، وUrsofalk 250 mg للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 2017/3 وحتى 2018/12، ursotwin 500 mg لتشغيلتين فقط).