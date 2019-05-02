  • الخميس 02 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:37 ص
بحث متقدم
محمد رمضان

رد صادم من محمد رمضان على انتقاد ظهوره "عاري الصدر"

أرشيفية

"علاقة عاطفية" واختطف و "فدية" يفسرون مقتل قهوجي القليوبية

أبو تريكة

انفعال أبو تريكة بعد خسارة "ليفربول" المذلة: ظلم

أنغام وغنوة

شاهد .. تصرف غير متوقع من أنغام تجاه ابن شقيقتها المتوفاة

صلاح

شاهد .. أول رد فعل لـ"صلاح" بعد الخسارة المذلة أمام برشلونة

زيادة الوزن

6 خطوات لأنقاص وزنك خلال شهر رمضان

3 أسباب وراء أزمة الدواء في مصر

هذه أسباب ارتفاع أسعار الدواء في مصر

المدارس اليابانية

"التعليم": لن نستثني هذا الشرط للالتحاق بالمدارس اليابانية

أرشيفية

«شعبان عبد الرحيم» يُوقع جامعة بنها في ورطة

حديث الولادة

من قلب العمليات.. رحلة البحث عن «ولي العهد»

الصحة تحذر من شراء 7 أدوية متداولة للأطفال

الصفحة الأخيرة

أدوية - صورة أرشيفية
أدوية - صورة أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

إعفاء 3 من كبار مسؤولي الصحة في تونس

#

«الصحة» تحذر من تناول هذا العقار

#

حقيقة احتواء أدوية الضغط على مادة مسرطنة بالأسواق

#

"الصحة" تأمر بضبط أدوية سرطان وتحذر من استخدامها

أدوية بالسوق

حذرت وزارة الصحة، من تناول 7 أدوية للأطفال، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، منشورًا حمل رقم (19 لسنة 2019)، بضبط مستحضرات: (Urso Plus للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 3/2017 وحتى 2018/11، وUrsofalk 250 mg للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 2017/3 وحتى 2018/12، ursotwin 500 mg لتشغيلتين فقط).

كما حذرت إدارة الصيدلة من أدوية (Livagoal 450 mg للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 2017/3 وحتى 2018/6، وEgyurso 500 mg لـ 3 تشغيلات- وursochol 250 mg - وbiliver 450 mg لـ 5 تشغيلات).

وتستخدم تلك الأدوية في علاج الصفراء وتذويب حصاوي المرارة والكلى.

وأرجعت وزارة الصحة حظر هذه الأدوية لتعديل النشرة الداخلية للمستحضرات، لإضافة بعض التحذيرات الخاصة بحمض أورسوديوكسيكوليك.

ووجهت إدارة الصيدلة بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديها من تلك التشغيلات، وإرجاع ما بيع للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلية بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

كما أمرت، بتسليم مندوب الشركة للأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاة الإدارة بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم إعدام تلك الكميات بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من "مفتشي الصيدلة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الصحة تحذر من شراء 7 أدوية متداولة للأطفال
» نجم مسلسل "أبو العروسة" يكشف حقيقة إصابته بالسرطان
» أطعمة تسبب الإدمان مثل "الهيروين"
» ميسي يسجل هدفا أسطوريا في شباك ليفربول
» زلزال «ترامب» يضرب «الإخوان»
» سر إقالة مدير المخابرات الأردنية
» التشكيل الرسمي لموقعة برشلونة وليفربول
» إقالة وزير دفاع بريطانيا
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف «أزارو»
» تسهيلات لـ3 دول عربية للحصول على الجنسية الروسية
» «لاسارتي» يعلن تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان