تصريح كويتي يشعل أزمة مع العراق

02 مايو 2019 - 08:25 ص

أشعل شيخ كويتي قَبَلِي، عاصفة من الغضب في محافظة البصرة بالعراق، بعد تصريحات أطلقها عن نساء البصرة اللاتي وصفهن بأنهن "يقمن بأعمال مخلة بالآداب في الكويت".



من جانبه، قال عدي عواد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة: إن "ما صدر من كلام معيب ومسيء بحق المرأة العراقية والبصرية على وجه الخصوص من قبل أحد الشخصيات الكويتية، هو أمر مرفوض، وعلى الحكومة العراقية التحرك لمنع أي تجاوزات على الشعب العراقي من أي دولة كانت".



وأضاف عواد أن "هناك بعض الكويتيين يحاولون من جديد إشعال الاحتقان بين الشعبين العراقي والكويتي، لأسباب تافهة، خصوصًا أن هناك من يؤجج هذه الفتنة لأسباب سياسية".



وعبر النائب عن خشيته "من عودة هؤلاء لتصدر المشهد من جديد ومحاولة تعكير الأجواء بين الكويت والعراق، خصوصًا أن هناك تفاهمًا وأجواء طيبة"، وهو لا يرضي بعض النفوس المريضة على حد وصفه.



وتظاهر مساء الأربعاء العشرات من المواطنين في محافظة البصرة، قرب مقر القنصلية الكويتية؛ احتجاجًا على التصريحات التي صدرت عن الزعيم القبلي الكويتي فلاح بن جامع، والتي اتهم فيها نساء محافظة البصرة بممارسة "فعال الخلاعة" في الكويت، عندما قال: "نحن ما عنا راقصات، الراقصات يجونا من البصرة"، ووصفوها بأنها تسيء لنساء البصرة.



وشن مدونون وناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا وانتقادًا للحكومة العراقية، وذلك لعدم إصدارها أي موقف بخصوص التجاوز على المرأة العراقية.

