عميد كلية الفنون الجميلة: أتواصل مع الطلاب عبر تطبيق صراحة

02 مايو 2019 - 08:12 ص



أكد الدكتور هشام المعداوي، عميد كلية الفنون الجميلة في الأقصر، أنه تم البدء في استخدام تطبيق "صراحة" على مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي شكاوى الطلاب، معقبًا: "استخدمت التطبيق لأنه يعطي سرية كبيرة للشخص السائل، وفكرت في أن تكون الردود غير تقليدية باستخدام الكوميكس".



وأضاف المعداوي في مداخلة لبرنامج"رأي عام" على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الكلية كانت تقوم بتلقي مقترحات الطلاب عبر صناديق خشب لكنها لم تكن مجدية في الوقت الراهن.



وتابع: "لم أرفض إلا نشر رسالتين حملوا سبا وقذفا، واعتمدت على تطبيق صراحة وقررت أن تكون ردودي كوميدية، وأتقرب إلى الطلاب بشكل أكبر من خلال هذا التطبيق".

