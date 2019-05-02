» نجم مسلسل "أبو العروسة" يكشف حقيقة إصابته بالسرطان

02 مايو 2019 - 08:00 ص

كشف الفنان أحمد صيام - نجم مسلسل "أبو العروسة" - حقيقة إصابته بمرض السرطان ، وذلك في بيان رسمي.



وعلق في بيان عبر صفحته بـ"فيس بوك" : "منذ الأمس، والاتصالات التليفونية لم تنقطع بسبب خبر سخيف تناقلته بعض المواقع عن إصابتي بمرض خبيث، وأنا الحمد لله في أتم صحة، ولا أعاني من أي أمراض، وأمارس عملي يوميا للحاق بالعرض في الشهر الكريم".

وتابع: "الحقيقة أنني لا أجد سببا منطقيا لهذه الشائعات، ولا أعرف الغرض منها، ولن أواجهها إلا بحسبي الله ونعم الوكيل، وأشكر كل من اتصل للإطمئنان علي، وكل عام وأنتم بخير".

واختتم حديثه قائلا: "أقسم بالله أني لا أخشى المرض أو حتى الموت، فكله من عند الله، ولكن لدينا أسر وأبناء نخشى عليهم من القلق والتوتر فراعوا ربكم فيما تكتبون".