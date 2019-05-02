الآثار تروي تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

02 مايو 2019 - 07:54 ص



كشف مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل تلق شاب للهرم الأكبر قائلا :" إن شاب يبلغ من العمر 27 عامًا ويعمل مدرب سباحة، صعد إلى هرم خوفو بعد تسلقه للسلالم، موضحًا أنه قام بتسلق الحجارة حتى مدخل الهرم، وغير اتجاهه فجأة محاولا الصعود.



وأضاف وزيري في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة " تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن أفراد الأمن حاولوا إيقاف الشاب لمنعه من التسلق فرشقهم بالحجارة مستمرًا صعوده حتى وصل إلى القمة.



وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنه تم إبلاغ مدير منطقة الهرم بالواقعة، وتم تحويل الشاب إلى النيابة للعامة، ونتنظر تحقيقات النيابة، والإجراءات ضده.

